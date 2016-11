Erven Prince willen niet in zee met Jay Z

ANP Erven Prince willen niet in zee met Jay Z

MINNEAPOLIS - Jay Z steggelt met de erven van de in april overleden Prince over zijn catalogus. Volgens showbizzsite TMZ gaan de nabestaanden niet in op een bod dat de rapper en zakenman heeft gedaan op onuitgebracht materiaal van Prince.

Door ANP - 13-11-2016, 11:35 (Update 13-11-2016, 11:35)

Jay Z had 40 miljoen dollar over voor de songs, maar de erven willen niets met de eigenaar van streamingsdienst Tidal te maken hebben, blijkt uit informatie die TMZ heeft.

Bovendien zijn de erven en Jay Z nog verwikkeld in twee zakelijke geschillen. Allereerst vinden de nabestaanden dat Jay Z ze geld moet betalen voor het werk van Prince dat korte tijd na zijn overlijden op Tidal heeft gestaan. De rapper zou dat zonder toestemming hebben gedaan.

Dan is er nog de deal die Prince In 2015 met Jay Z zou hebben gesloten. Jay Z zou 270.000 dollar hebben betaald voor de release van HitNRun Phase One, maar volgens de erven is er geen bewijs dat de zakenman dat bedrag ook daadwerkelijk heeft betaald.