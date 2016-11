Nieuwe job voor bodyguard Kim Kardashian?

LOS ANGELES - De bodyguard van Kim Kardashian die in het nieuws kwam omdat hij haar niet kon helpen toen ze in Parijs werd overvallen, lijkt een andere baan te hebben. Dat schrijft TMZ. De showbizzsite spotte Pascal Duvier bij de opnamen van een videoclip van Fergie, een van de leden van Black Eyed Peas.

Duvier was sinds 2012 in dienst bij Kim. Toen ze in oktober werd overvallen was de bewaker niet bij haar in de buurt. Kim zei na het incident dat Duvier niet voor zijn baan hoefde te vrezen. Nu hij opeens bewaker was van Fergie denkt TMZ dat Kim toch van gedachten is veranderd.