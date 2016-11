Mogelijk spin-off Sex and the City

ANP Mogelijk spin-off Sex and the City

NEW YORK - Komt er een spin-off van de succesvolle serie Sex and the City? Het gonst van de geruchten sinds Kim Cattrall een bericht op Twitter plaatste. In een Amerikaanse talkshow werd zaterdag gezegd dat HBO in gesprek is met Kim over een aan de serie gelinkt project.

Door ANP - 13-11-2016, 15:02 (Update 13-11-2016, 15:02)

"Ik ben zo ongelofelijk gelukkig en ontroerd”, schreef Kim zaterdag in een tweet gericht aan talkshowhost Wendy Williams. “Ik kan niet wachten om het serieuze werk weer op te pakken en jullie allemaal aan het lachen te maken. Duimen maar!"

Sinds de aankondiging heeft Kim op Twitter meer hints gegeven op vragen van haar volgers. “Dat is erg lief”, schrijft ze in een reactie op een tweet van een fan die zegt dat ze eraan bijdraagt dat Amerika weer belangrijk wordt als ze een spin-off gaat maken.

Kim, die in Sex and the City de rol van Samantha Jones voor haar rekening nam, is niet de eerste die hint op een spin-off van de succesvolle serie. Ook hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker maakte er nog niet zo lang geleden gewag van.