Jackie Chan heeft eindelijk een Oscar

LOS ANGELES - Jackie Chan heeft eindelijk een Oscar te pakken. Zaterdag kreeg hij een Governors Award in Hollywood. De prijs wordt ook wel gezien als een ere-Oscar.

Door ANP - 13-11-2016, 15:31 (Update 13-11-2016, 15:31)

Chan was er dolblij mee, schrijft E!News. In zijn dankwoord vertelde de Aziatische acteur dat hij ooit eens bij Sylvester Stallone een Oscar had gezien. “Ik heb hem aangeraakt en gekust”, grapte Chan. “De Oscar heeft nu nog steeds mijn vingerafdrukken.”

De martial arts-acteur zei ook dat zijn vader hem heel vaak gevraagd had waarom hij nooit een Oscar had gekregen. “Ik maak alleen maar komische lachfilms”, was het antwoord dat Chan dan gaf.

“Ik wil al mijn fans bedanken. Dankzij jullie steun blijf ik doorgaan met het maken van films en het door ramen heen springen en het schoppen en breken van ledematen”, zei Chan. Daarna kreeg hij een staande ovatie.

Jackie Chan heeft zo’n tweehonderd films gemaakt.