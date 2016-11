Luke Perry prijst Shannen Doherty bij reünie

BLOOMINGDALE - Luke Perry sprak zaterdag vol lof over Shannen Doherty tijdens een reünie van de cast van Beverly Hills: 90210. "Ze maakt een groot deel uit van het succes van de show."

Door ANP - 14-11-2016, 1:45 (Update 14-11-2016, 1:45)

De nu 50-jarige Luke sprak tijdens het evenement REwind Con, waar ook zijn voormalige 90210-collega's Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Gabrielle Carteris, Christine Elise en Vincent Young aanwezig waren. Shannen, die sinds begin vorig jaar wordt behandeld voor borstkanker, was er niet bij. "Geen van ons zou hier vandaag zijn zonder Shannen", zei Luke, die in de serie het vriendje van Shannens personage Brenda speelde, volgens People. "Ze heeft me veel geleerd."

Jennie Garth schreef na het evenement over Shannen op Instagram. "Ik voelde me vroeger bedreigd door je sterke karakter, nu bewonder ik het. Je hebt me veel geleerd over het uiten van mijn mening en niet bang te zijn voor mijn kracht. Ik ben zo blij dat de jonge ik bevriend met je kon zijn. Maar vooral de 'oude' ik! Het beste moet nog komen."

Shannen houdt haar fans via Instagram op de hoogte van haar gezondheid. Zo deelde ze een foto toen ze kaal werd.