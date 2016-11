Kim Kardashian overweegt draagmoeder

ANP Kim Kardashian overweegt draagmoeder

LOS ANGELES - Kim Kardashian wil graag een derde kind en overweegt een draagmoeder om dit te verwezenlijken. Een derde zwangerschap zou riskant zijn voor de realityster.

Door ANP - 14-11-2016, 5:01 (Update 14-11-2016, 5:01)

In de nieuwste aflevering van de realityserie Keeping Up With The Kardashians, waar Gossip Cop verslag van doet, was zondagavond te zien hoe Kim haar opties afweegt. Een dokter en een specialist vertellen haar dat er tijdens een derde zwangerschap complicaties zouden kunnen optreden. Kim geeft ook toe te twijfelen over een derde kind, omdat ze al twee zware zwangerschappen en bevallingen heeft gehad.

Wanneer Kims oudere zus Kourtney haar vraagt of ze van plan is een draagmoeder te gebruiken, antwoordt ze: "Ik wil natuurlijk mijn eigen baby, maar ik weet eerlijk waar niet of mijn lichaam het aan kan." Ook over draagmoeders twijfelt Kim nog, omdat ze er niet genoeg van af zegt te weten. Ook zegt ze bang te zijn dat ze minder van de baby zal houden wanneer ze de zwangerschap niet zelf doorstaat.

Kim en haar man Kanye West hebben een dochtertje, North, en een zoontje, Saint.