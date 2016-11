Nieuwe Nederlandse musical ONE in de maak

HILVERSUM - Vanaf het najaar van 2018 kunnen musicalfans van de nieuwe Nederlandse productie ONE genieten. Voor de musical, waarbij het publiek zich in het centrum van de show bevindt, wordt speciaal een nieuw theater gebouwd. Het wordt pas later onthuld waar dat theater zich exact bevindt.

Door ANP - 14-11-2016, 7:03 (Update 14-11-2016, 7:53)

ONE is en liefdesverhaal dat zich afspeelt in het oude Egypte, tijdens de bouw van de Grote Piramide van Cheops. De publieksbeleving wordt beschreven als een soort Virtual Reality zonder helm.

Het script van ONE werd geschreven door Roelof Pieters, die eerder aan diverse programma's en producties van onder meer Endemol en Joop van den Ende Theaterproducties werkte. Hij werkt al sinds 2001 aan ONE. De muziek werd gecomponeerd door Edwin Schimscheimer, die eerder musicals als Carlie en Willeke componeerde. Ook werkte hij met artiesten als Herman Brood en René Froger.

Wie de musical gaat regisseren, wordt later deze maand bekendgemaakt tijdens een presentatie in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dan wordt ook de eerste muziek gepresenteerd en worden er namen van acteurs onthuld.