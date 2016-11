Oscarfavoriet Moonlight naar Nederlandse bios

ANP Oscarfavoriet Moonlight naar Nederlandse bios

AMSTERDAM - De speelfilm Moonlight, een van de favorieten voor de komende Oscaruitreiking, wordt uitgebracht in de Nederlandse bioscopen. De nieuwe distributeur Splendid Films heeft de Nederlandse rechten bemachtigd; het drama is vanaf 26 januari in de theaters te zien.

Door ANP - 14-11-2016, 9:13 (Update 14-11-2016, 9:13)

Moonlight van regisseur Barry Jenkins speelt zich af in Miami en volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn seksuele geaardheid en zijn identiteit. Het drama werd geproduceerd door Brad Pitt, die perse een film wilde maken van het ongepubliceerde toneelstuk Moonlight Black Boys Look Blue.

De hoofdrollen worden gespeeld door House of Cards- en Luke Cage-ster Mahershala Ali, Trevante Rhodes (WestWorld) en Naomie Harris (Skyfall). Moonlight beleefde zijn wereldpremière in september en werd lyrisch onthaald op het filmfestival van Toronto. Volgens veel kenners wordt Moonlight een van de grote kanshebbers bij de Oscaruitreiking eind februari.