Sting voor concert naar Nederland

ANP Sting voor concert naar Nederland

AMSTERDAM - Sting komt volgend jaar weer naar Nederland. Op 5 april geeft de zanger een concert in AFAS Live, vanaf januari de nieuwe naam van de Heineken Music Hall. Dat heeft organisator Mojo maandag bekendgemaakt. De kaartverkoop begint vrijdag.

Door ANP - 14-11-2016, 9:27 (Update 14-11-2016, 9:27)

Het optreden maakt deel uit van Stings 57th & 9th Tour die een groot deel van Noord-Amerika en Europa aandoet. Later volgen ook shows in Zuid-Amerika en Azië. Sting wordt bij zijn concert bijgestaan door een driekoppige band. Special guests zijn singer-songwriter en Fiction Plane-frontman Joe Sumner en San Antonio Tex-Mex band The Last Bandoleros.

Sting was vorig jaar april voor het laatst in Nederland. Toen trad hij samen met Paul Simon op in de Ziggo Dome.