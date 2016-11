Jan Kooijman eerste bedgast Irene Moors

AMSTERDAM - Jan Kooijman is de eerste gast van Irene Moors' slaapshow Naar bed met Irene op SBS6. Dat heeft de zender maandag bekendgemaakt. Later volgen onder meer Katja Schuurman, Tjitske Reidinga, Gert Verhulst, André Hazes jr., Guido Weijers en Frans Bauer.

Door ANP - 14-11-2016, 12:25 (Update 14-11-2016, 12:25)

Naar bed met Irene is een live interviewprogramma waarin Irene speciale momenten uit het leven van de gast bespreekt. Anders dan de naam van de show doet denken, liggen de presentatrice en de BN'ers ten tijde van de opnames niet in bed. Het publiek in de studio wel.

"Het is best een uitdaging om een gloednieuw programma op een nog niet eerder gebruikt latenight timeslot te gaan maken, maar ik denk dat Nederland nog wel zin heeft in een uurtje gezellige televisie op zaterdagavond voor het slapen gaan", zegt Irene, die het programma vooral ziet als een cadeautje. "Ik verheug me op mijn ontzettend leuke gasten en ga live ontdekken of het beeld wat ik van ze heb, klopt met de werkelijkheid."