ANP Oscarinzending Tonio beloond met Gouden Film

AMSTERDAM - Tonio, de verfilming van het boek van schrijver A.F.Th. van der Heijden, heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Daarom is het drama bekroond met een Gouden Film, zo maakte het Nederlands Filmfestival (NFF) maandag bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 13:40 (Update 14-11-2016, 13:40)

In Tonio beschrijft Van der Heijden het rouwproces waar hij en zijn vrouw doorheen gingen toen hun enige zoon zes jaar geleden op 21-jarige leeftijd overleed. De verfilming is gemaakt door regisseur Paula van der Oest. Het drama, met in de hoofdrollen Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters, kreeg juichende kritieken.

Tonio is de tiende vaderlandse productie dit jaar die een Gouden Film ontvangt. De film vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij de uitreiking van de Oscars en maakt derhalve kans op een Oscarnominatie.

De herfst is traditioneel een periode waarin heel veel Nederlandse films in de bioscopen te zien zijn. Andere vaderlandse titels in de top 20 van best bezochte bioscoopfilms op dit moment de romantische komedie Hartenstrijd, de familiefilm MeesterSpion en de Sinterklaasfilm Geblaf op de Pakjesboot.