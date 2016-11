Jort Kelder koopt appartement in Amsterdam

AMSTERDAM - Jort Kelder heeft diep in de buidel getast voor een nieuw optrekje in de hoofdstad. De presentator kocht onlangs voor 1,86 miljoen euro een appartement in het centrum van Amsterdam, meldt bekendeburen.nl maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 17:30 (Update 14-11-2016, 17:30)

Het aan het water gelegen optrekje telt zes kamers. De keuken en badkamer zijn voorzien van alle luxe. Het complex waarvan Jorts nieuwe woning deel uitmaakt is een Rijksmonument.

Jort heeft nog een appartement in het centrum van Amsterdam, dat hij sinds kort verhuurt. Daarnaast heeft hij samen met zijn broer nog een duinvilla op Terschelling.