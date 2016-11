Nieuwe documentaire Elvis Presley in de maak

LOS ANGELES - HBO komt met een nieuwe documentaire over het leven van Elvis Presley. In de docu zijn niet eerder vertoonde foto's te zien en worden zeldzame bewegende beelden getoond.

15-11-2016

Volgens Deadline wordt de productie van het tweedelige programma deze maand afgerond. De documentaire, die nog geen naam heeft, wordt geregisseerd door Thom Zinny, die eerder werkte aan enkele achter-de-schermen-producties rond Bruce Springsteen.

De Elvis-film volgt The King vanaf zijn kindertijd tot aan zijn laatste opnames in de Jungle Room op zijn landgoed Graceland in 1976, een jaar voor zijn dood. De docu gaat in op de vraag waarom de muziek en stijl van Elvis zo revolutionair waren. De film wordt gemaakt met volle medewerking van de familie Presley. Elvis' ex-vrouw Priscilla wordt genoemd als een van de partners van HBO in het project.

Een uitzenddatum voor de film is nog niet bekend. Mogelijk wordt de documentaire uitgezonden rond de veertigste sterfdag van Elvis op 16 augustus volgend jaar.