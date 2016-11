Bindi Irwin eert vader op Steve Irwin Day

ANP Bindi Irwin eert vader op Steve Irwin Day

BEERWAH - Bindi Irwin eerde maandag op Instagram haar overleden vader Steve. De dierentuin van haar familie, Australian Zoo, houdt op 15 november Steve Irwin Day, een dag waarop stil wordt gestaan bij de dood van 'The Crocodile Hunter'.

Door ANP - 15-11-2016, 5:12 (Update 15-11-2016, 5:12)

"Ik vier mijn vaders leven en nalatenschap. Ik roep iedereen op iets van khaki te dragen op deze geweldige dag waarop we ons herinneren wat papa voor de wereld heeft gedaan door ons te inspireren om van wildlife te houden. Dank je", schreef de inmiddels 18-jarige bij een foto waarop ze als peuter wordt vastgehouden door haar vader.

15 november is niet de geboorte- of sterfdag van Steve Irwin, die overleed aan een fatale steek van een pijlstaartrog in september 2006. Bindi's moeder Terri koos voor de datum vanwege een andere verjaardag: die van Steve's favoriete reuzenschildpad Harriet.