Tidal stapt naar rechter om muziek Prince

MINNEAPOLIS - Tidal heeft juridische stappen genomen om de muziek van Prince exclusief te mogen streamen. Het bedrijf van Jay Z beweert dat het een deal over die rechten had met de zanger.

Door ANP - 15-11-2016, 5:52 (Update 15-11-2016, 5:52)

De erfgenamen van Prince verkochten begin deze maand de songwritersrechten van de in april overleden muzikant aan Universal. Tidal is nu bang dat het platenlabel de muziek ook beschikbaar maakt voor andere streamingservices.

Volgens de New York Post heeft Tidal daar maandag bij een rechtbank in de staat Minnesota officieel bezwaar tegen gemaakt. Vlak voor zijn dood verwijderde Prince inderdaad zijn muziek van andere services. Tidal claimt niet alleen dat het met de zanger had afgesproken dat zijn laatste twee albums exclusief beschikbaar kwamen op het streamingplatform, maar ook dat Prince nieuw werk en een remix album zou uitbrengen op Tidal.

Hit n Run

Of die afspraak ook op papier staat, is niet duidelijk. Bronnen van TMZ lieten dit weekend weten dat de familie van Prince wel erkent dat Jay Z en de zanger in 2015 een deal maakten voor de release van het album Hit n Run Phase One. De erfgenamen zeggen echter geen bewijs te kunnen vinden dat de rapper de 750.000 dollar (700.000 euro) die hij vooraf zou betalen om de afspraak definitief te maken, ook daadwerkelijk heeft overgemaakt.

Tidal streamt sinds de verjaardag van Prince in juni vijftien albums van de kleine zanger. Volgens TMZ zijn de erfgenamen van Prince van mening dat het bedrijf daar niet de rechten toe heeft en komen zij mogelijk met een claim.