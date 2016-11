Irene Moors praat bekend Nederland bed in

AMSTERDAM - Irene Moors staat in haar nieuwe programma Naar bed met Irene voor een flinke uitdaging. Aan het einde van elke aflevering is het de bedoeling dat haar gast, een bekende Nederlander, met haar tussen de lakens duikt. “Ik denk niet dat we daar lang zullen liggen en al snel aan de bar staan”, grapt Irene tegen BuzzE. “Maar zo moet elke show worden afgesloten.”

Door ANP - 15-11-2016, 6:27 (Update 15-11-2016, 6:27)

Met Naar bed met Irene gaat een langgekoesterde wens van de presentatrice in vervulling: een late night show. “Die is er op de zaterdagavond nog niet, op geen enkele zender.” Wat haar nieuwe programma bijzonder maakt, is dat haar publiek in bed ligt. “Daardoor wordt het heel gezellig en zo knus. Het programma is daardoor ook zo anders en past goed bij de late avond.”

Elke uitzending neemt een bekende Nederlander plaats naast Irene in de studio. “Daaromheen komen andere gasten, muziek en leuke filmpjes. Het wordt een amusementsshow waarin ook veel wordt gelachen, daar zorgen we wel voor.”

Slaapliedje

De eerste vraag die de hoofdgast voor zijn kiezen krijgt is elke week: wil je met me naar bed? “Die vraag vormt de uitnodiging. Aan het einde van de show werken we naar een leeg bed toe, onder begeleiding van een passend slaapliedje. Met de gedachte ‘nu ken ik je goed genoeg’ stappen we dan samen in bed.” Jan Kooijman is zaterdagavond de eerste BN’er die Irene het bed in moet praten. Later volgen onder anderen Frans Bauer, Guido Weijers en Katja Schuurman.

Irene benaderde alle gasten zelf en koos ze zorgvuldig. “We wilden geen namen uit de SBS-stal. Iedereen heeft een behoorlijk levensverhaal, dat we niet in vijf minuten klaar zijn.” Niet iedereen was even enthousiast. “Er zijn mensen geweest die zeiden: ik doe het graag, maar wil eerst toch even zien wat voor show het wordt. De mensen die nu ‘ja’ hebben gezegd, doen het echt voor mij.”

Spanning

Aankloppen bij goede bekenden als Carlo Boszhard en Gerard Joling wilde Irene niet. “Carlo zou elke week wel willen komen, hij heeft ook gezegd dat ik hem altijd kan bellen, maar het ligt zo voor de hand. Hetzelfde geldt voor Gerard. Ik moet die afleveringen wel een keer gaan maken, want het zijn ook de leukste gasten, maar voor het eerste seizoen heb ik mensen gekozen die niet zo dicht bij mij staan.”

Irene kan ‘nog tien jaar door’ met Naar bed met Irene. “Ik heb een megalijst van mensen met wie ik dit programma graag zou willen maken.” Eén naam kan ze alvast doorstrepen: Arie Boomsma. Hij dook maandag tussen de lakens met Irene voor een proefopname. “Ik was bloednerveus, maar nu weet ik wel wat voor programma het wordt. Daardoor ben ik zaterdag minder gespannen.”

Ondanks de zenuwen is Irene blij dat Naar bed met Irene een liveprogramma is. “Dat vind ik het allerleukst. Thuis krijg je dan toch het idee: dit gebeurt nu, daar moet ik bij zijn. En het is eerlijke televisie, je moet gewoon scherp zijn. Die spanning voel je ook als kijker.”