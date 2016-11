Bruno Mars komt naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Bruno Mars geeft op 9 mei volgend jaar een concert in Nederland. Het optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam is onderdeel van zijn 24K Magic World Tour die op 28 maart aanvangt in het Sportpaleis in Antwerpen.

Door ANP - 15-11-2016, 7:58 (Update 15-11-2016, 7:58)

Bruno Mars eindigt zijn wereldtournee op 11 november volgend jaar in Los Angeles, blijkt uit zijn tourneelijst die hij in de nacht plaatste op Instagram. De superster brengt vrijdag zijn nieuwe album 24K uit. Het is de opvolger van Unorthodox Jukebox uit 2012. Begin november trad Bruno Mars nog op tijdens de MTV EMA, waar hij zijn single 24K Magic ten gehore bracht.