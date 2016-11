Bennie Jolink stopt definitief

HUMMELO - Bennie Jolink zet noodgedwongen een punt achter zijn carrière. De Achterhoekse rocker staat in december nog één keer op het podium, als hij met zijn band de Pensionado's hun debuutalbum presenteert. Het optreden trekt door zijn aangeboren astma een steeds zwaardere wissel op de voormalige Normaal-kopman. Daarom besloot hij in juni al om alle concerten voor de rest van het jaar te schrappen.

"Uit medische onderzoeken is nu gebleken dat ik nog maar een longcapaciteit van 45 procent heb. Let wel: niet ten opzichte van een gezonde knul, maar ten opzichte van een gemiddelde zeventig-plusser", zegt Jolink in De Telegraaf. Sinds half september zit hij doordeweeks in een revalidatiekliniek. "Alleen klopt de term revalidatie in mijn geval niet. Ik word namelijk niet beter."

Vorig jaar nam Normaal in het Gelredome na veertig jaar al afscheid van het publiek. Kopman Jolink hoopte om het daarna met zijn band met leeftijdsgenoten De Pensionado's wat rustiger aan te kunnen doen. "Ik wilde eigenlijk per se die veertig jaar met Normaal volmaken. Vandaar dat ik die laatste twee tournees nog heb gedaan. Maar achteraf gezien heeft het totaal verkeerd uitgepakt."

Op zondag 18 december is de zeventigjarige Bennie dus voor het laatst live te zien, als hij in De Witkamp in het Gelderse Laren met zijn kompanen het album 'Odi Profanum' presenteert. Sanne Hans is één van de speciale gasten.