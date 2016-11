Eerste Australische tournee voor Adele

ANP Eerste Australische tournee voor Adele

LONDEN - Adele gaat volgend jaar voor het eerst op tournee door Australië. De Britse zangeres begint op 28 februari in Perth, kondigde ze dinsdag aan.

Door ANP - 15-11-2016, 8:28 (Update 15-11-2016, 8:28)

Adele doet daarna ook stadions in Brisbane, Sydney en Adelaide aan en eindigt haar tournee Australia Live op 18 maart in Melbourne.

Op Twitter plaatste de zangeres een handgeschreven briefje aan haar Australische fans. ''Ik was benieuwd of jullie me na tien jaar eindelijk willen ontmoeten in Brisbane, Sydney, Perth, Melbourne and Adelaide'', schrijft ze. ''Yep, ik kom naar Down Under."

Adele is erg populair in Australië. Haar album 25 is achtmaal platina en staat al bijna een jaar in de top 30 van bestverkopende albums.