ANP Hans Teeuwen gaat weer op tournee

AMSTERDAM - Cabaretier Hans Teeuwen neemt begin 2017 zijn voorstelling Echte Rancune in reprise. Tussen eind januari en half maart speelt hij nog elf maal zijn zevende solovoorstelling in theaters in Nederland en België, zo maakte zijn woordvoerder dinsdag bekend.

Door ANP - 15-11-2016, 8:44 (Update 15-11-2016, 8:44)

De cabaretier was dit jaar ook al met de show te zien. De voorstellingen waren toen in no-time uitverkocht. Sindsdien speelde Teeuwen ook op Lowlands voor 20.000 toeschouwers. Momenteel maakt de Nederlander een tournee door Groot-Brittannië.

Echte Rancune is de eerste nieuwe show van Teeuwen in vijf jaar tijd. De kaartverkoop voor de voorstellingen begint zaterdagochtend 19 november om 10.00 uur.