Peter Buwalda heeft weer een vriendin

AMSTERDAM - Peter Buwalda heeft een nieuwe vriendin. ''Ik vind een vrouw in mijn leven heel leuk'', vertelt de 44-jarige schrijver. ''Mijn vrienden hoef ik niet veel te zien, maar als ik verliefd ben op iemand, bevalt haar nabijheid me juist heel erg. Daar ben ik ook wel mateloos in."

Door ANP - 15-11-2016, 9:35 (Update 15-11-2016, 9:35)

In juli werd bekend dat de relatie tussen Peter Buwalda en JAN-columniste Suzanne Rethans voorbij was. In de Volkskrant zegt Buwalda: "Na mijn vorige relatie met Suzanne ben ik wel enige maanden alleen geweest. Inmiddels heb ik een nieuwe vriendin."

"In de liefde ben ik heel onbegrensd. Ik ben niet vaak alleen geweest in mijn leven. Er is zelfs een tijd geweest dat mensen mij vroegen: 'Hoeveel dagen ben je nou eigenlijk vrijgezel geweest Buwalda?' En dan zei ik: 'Min 31 haha'."