Matt Simons treedt in april op in Amsterdam

ANP Matt Simons treedt in april op in Amsterdam

AMSTERDAM - Matt Simons geeft donderdag 13 april een concert in Amsterdam. "Nederland houdt altijd een speciaal plekje in mijn hart. De Nederlanders waren de eersten die mij en mijn muziek omarmden. Ik ben blij terug te keren naar de Heineken Music Hall'', zegt de New Yorkse singer-songwriter. Mojo begint donderdag met de kaartverkoop van het concert.

Door ANP - 15-11-2016, 12:07 (Update 15-11-2016, 12:07)

Matt Simons brak in Nederland door toen zijn nummer With You werd gebruikt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook zijn bijbehorende debuutalbum Pieces scoorde in Nederland. In 2014 kwam opvolger Catch & Release uit, dat dankzij een remix van Deepend een grote hit werd in heel Europa. Onlangs verscheen een nieuwe EP When The Lights Go Down met vijf nieuwe tracks, met als eerste single Lose Control.

Het duo Deepend verzorgt in april het voorprogramma van het concert van Matt Simons, net als singer-songerwiter Chris Ayer.