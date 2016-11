Barbie eindelijk tevreden met voorgevel

DEN HAAG - Samantha van der Plas-de Jong is weer onder het mes gegaan. De realityster, beter bekend als Barbie, heeft opnieuw haar borsten laten vergroten.

"Ik zei het al in de serie en het is nu helemaal zoals ik wil: dichter naar elkaar en een beetje hoger. Van 800 naar 850 cc high profile", schrijft Barbie op Instagram bij een foto waarop ze nog op de operatietafel ligt. "Ken nou al zien dat het super mooi is", zegt ze tevreden.

Barbie heeft sinds haar opwachting in Oh Oh Cherso in 2010 vaker cosmetische ingrepen ondergaan. Zo liet ze niet alleen haar borsten vergroten maar ook meermaals haar lippen opspuiten.

Na Oh Oh Cherso kreeg Barbie verschillende realityseries op RTL 5.