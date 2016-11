Tony Bennett 'ontmoette' vrouw voor geboorte

NEW YORK - De basis voor het huwelijk tussen Tony Bennett en zijn veertig jaar jongere vrouw Susan werd al voor haar geboorte gelegd. In zijn nieuwe memoires schrijft de 90-jarige zanger dat hij de ouders van Susan, Marion en Dayl Crow, ontmoette tijdens een van zijn shows in San Francisco in 1966. Daar poseerden ze met elkaar voor een nu opmerkelijke foto.

"Het had blijkbaar zo moeten zijn. Marion was op dat moment zwanger van... Susan! Het is een foto waar we nu allemaal erg om moeten lachen gezien de ongelooflijke wending van de gebeurtenissen", tekent Tony volgens Page Six op.

Het duurde dankzij Susans ouders niet al te lang voordat Susan en Tony elkaar echt ontmoetten. Dat gebeurde in haar tienerjaren toen ze voorzitter was van een van zijn fanclubs. Destijds had ze haar toekomstige echtgenoot een kaartje gestuurd met het verzoek of ze hem kon ontmoeten. Tony gaf aan dat verzoek gehoor. Naar eigen zeggen was hij wel benieuwd naar diegene die op zo'n jonge leeftijd fan was van zijn muziek. "Dat is hoe het echt allemaal begon. Afgezien van die backstage foto uit 1966 dan!"

Tony en Susan trouwden in 2007. De zanger had er toen al twee huwelijken op zitten.