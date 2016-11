Trailer Beauty And The Beast breekt record

BURBANK - De trailer van Disney's nieuwe versie van Beauty And The Beast heeft in de eerste 24 uur meer kijkers getrokken dan welk filmvoorproefje dan ook. De clip werd bijna 128 miljoen keer bekeken.

Door ANP - 16-11-2016, 3:10 (Update 16-11-2016, 3:10)

De beelden van de film met Emma Watson in de hoofdrol van Belle, verbrak het record van de trailer van Fifty Shades Darker, de opvolger van Fifty Shades Of Grey. Die werd in het eerste etmaal 114 miljoen keer bekeken. De trailer van Star Wars: The Force Awakens trok in de eerste 24 uur 112 miljoen kijkers.

In de clip betreedt Belle het kasteel van het beest om haar vader te redden, en ontmoet ze de onwelwillende gastheer. Daarbij is de muziek van het iconische nummer Beauty And The Beast van Alan Menken te horen.

Eerder al verbrak de film het record van meestbekeken 'teaser trailer', een nog kortere clip met de eerste beelden van de film. Die werd in mei bijna 92 miljoen keer afgespeeld, meer dan vier miljoen keer vaker dan toenmalig recordhouder Star Wars: The Force Awakens.