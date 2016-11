Hollands Hoop 2 in najaar op NPO te zien

HILVERSUM - Het tweede seizoen van Hollands Hoop wordt in het najaar van 2017 uitgezonden op NPO 2. De opnames van de vervolgreeks zijn onlangs van start gegaan, zo maakte de VARA woensdag bekend.

Door ANP - 16-11-2016, 8:01 (Update 16-11-2016, 8:01)

Het was al snel na het eerste seizoen duidelijk dat er een vervolg zou komen. Maar lang bleef onduidelijk wanneer de sequel in productie kon worden genomen.

Alle hoofdrolspelers die aan het slot van seizoen 1 nog leefden, zoals Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier en Peter Van Den Begin, keren terug. De rol van Hadewych Minis, die in de eerste reeks in een bijrol te zien was, wordt groter.

Hollands Hoop vertelt over Fokke, een forensisch psychiater met een burn-out die verhuist naar de Groningse boerderij van zijn vader. Deze bleek de spil te zijn in een internationale wietorganisatie, een taak die Fokke besluit over te nemen. Het eerste seizoen van de serie won een Gouden Kalf voor beste televisiedrama.