ANP Presidentiële eer voor Hanks en Springsteen

WASHINGTON - Robert de Niro, Tom Hanks en Robert Redford worden volgende week dinsdag verwacht in het Witte Huis. Daar worden ze onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. De drie acteurs zijn niet de enigen die ontboden worden. Ook talkshowhost Ellen DeGeneres, zangeres Diana Ross en zanger Bruce Springsteen behoren tot de groep van 21 die dit jaar worden geëerd.

Door ANP - 16-11-2016, 21:01 (Update 16-11-2016, 21:01)

De hoge presidentiële eer valt ieder jaar een select groepje te beurt. Het is de hoogste onderscheiding voor burgers in de Verenigde Staten en is bedoeld voor Amerikanen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het land of de wereld.

"Het is een eerbetoon aan het idee dat ieder van ons, ongeacht waar we vandaan komen, de mogelijkheid heeft ons land te verbeteren", zegt president Barack Obama in een statement dat door het Witte Huis is verspreid. "Van wetenschappers, filantropen tot aan ambtenaren, activisten, atleten en artiesten. Deze 21 personen hebben Amerika een duwtje in de rug gegeven en miljoenen over de hele wereld geïnspireerd."

Ook basketballers Kareem Abdul-Jabbar en Michael Jordan horen tot de laureaten, net als ondernemer Bill Gates en zijn vrouw Melinda.