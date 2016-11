'Kourtney en Scott wonen weer samen'

LOS ANGELES - Kourtney Kardashian en haar ex Scott Disick wonen weer samen. Dat weet People op basis van bronnen.

Door ANP - 17-11-2016, 2:24 (Update 17-11-2016, 2:24)

"Ze lijken erg gelukkig samen", zegt een ingewijde. Kourtney (37) en Scott (33) gingen vorig jaar na een relatie van negen jaar uit elkaar.

Het stel was begin november samen op vakantie in Mexico. Scott had de trip gepland om Kourtney opnieuw voor zich te winnen, weet People. "Hij heeft haar verrast", vertelt een bron.

De twee werden de afgelopen maanden regelmatig samen gezien. Ze dragen samen zorg voor de opvoeding van hun drie kinderen: Mason (6), Penelope (4) en Reign (1). Kourtney maakt volgens ingewijden geen geheim van haar aanhoudende kinderwens. Ze zou nog een vierde kindje willen.