Guy Pearce in romantische thriller

LOS ANGELES - Guy Pearce gaat in de romantische thriller Andorra van regisseur Clive Owen spelen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 17-11-2016, 2:27 (Update 17-11-2016, 2:27)

De Australische acteur, die een relatie heeft met de Nederlandse actrice Carice van Houten en net vader is geworden, neemt de rol van Alexander Fox op zich. Een boekverkoper die besluit de VS na een persoonlijke tragedie te verlaten en in het dwergstaatje Andorra belandt. Daar maakt hij nieuwe vrienden tot hij plotseling wordt verdacht van moord.

Andorra is een verfilming van het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Peter Cameron. Opnamen voor de speelfilm beginnen in Italië vanaf april 2017.