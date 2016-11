Iggy Azalea blij met eigen vagina

SYDNEY - Iggy Azalea vindt dat ze een mooi lichaam heeft. Tijdens het in ontvangst nemen van de GQ Award van vrouw van het jaar in Sydney zei de zangeres dat ze "de beste vagina ter wereld heeft". Dat meldt The Daily Telegraph woensdag.

17-11-2016

Iggy (26) had geen speech voorbereid maar was wel heel blij met de prijs. "Dank je GQ voor deze award. Ik heb veel prijzen de afgelopen jaren gewonnen maar deze betekent het meeste voor me", aldus de popster.

Ze roemde vervolgens, tot ontsteltenis van de aanwezigen, haar vrouwelijke geslachtsdeel: "Ik heb gewoon een prijswinnende vagina", zei Iggy.

De van origine Australische zangeres verhuisde in 2006 naar Miami in de VS. Daar heeft ze overigens geen spijt van. "Ik snap niet waarom mensen hier zo op hun teentjes getrapt zijn. Emigreren als kind is een belangrijk moment. Ik mis Australië niet", vertelt Iggy.