ANP Mary J. Blige scheidde om gebrek aan respect

LOS ANGELES - Volgens Mary J. Blige is een gebrek aan respect van haar ex Kendu Isaacs de reden voor de scheiding tussen de twee. Dat zegt de zangeres tijdens een interview woensdag bij het populaire Amerikaanse televisieprogramma Good Morning America.

Door ANP - 17-11-2016, 5:13 (Update 17-11-2016, 5:13)

"Het breekpunt was toen ik keer op keer om respect moest vragen en het voelde alsof ik aan een dood paard aan het trekken was. Ik sprak tegen een muur", vertelt Blige.

Blige en haar echtgenoot, tevens manager, maakten in juli na twaalf jaar een einde aan hun huwelijk. Isaacs eist 100.000 euro partneralimentatie per maand van de zangeres.

Voor Blige zijn het haar geloof en familie die haar in deze moeilijke tijd helpen. "Wat me er doorheen sleept is God, gebed en mijn familie, mijn fans", aldus de R&B-zangeres.