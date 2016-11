Gerard Joling wilde stoppen als Topper

ANP Gerard Joling wilde stoppen als Topper

AMSTERDAM - Gerard Joling heeft serieus overwogen te stoppen met De Toppers. De zanger, die in 2008 uit de groep stapte maar in 2010 weer terugkeerde, wilde plaatsmaken voor een jongere generatie. “Maar daar viel niet over te praten”, zegt Gerard in De Telegraaf.

Door ANP - 17-11-2016, 8:03 (Update 17-11-2016, 8:03)

“Ik zat met René en Jeroen om de tafel en vond echt dat het tijd was om te vernieuwen”, vertelt Gerard over een gesprek dat twee jaar geleden plaatsvond. “Geef jong talent zoals Thomas Berge en André Hazes jr. een kans, dan trekken wij ons terug.”

Gerard is achteraf blij dat zijn mede-Toppers René Froger en Jeroen van der Boom niets voelden voor zijn plannen. “Ik moet zeggen: als ik er weer sta in die afgeladen ArenA, dan is het toch weer iets bijzonders. Het blijft het grootste evenement van Nederland. En voorlopig heb ik nog geen einddatum.”

Voor 2017 heeft Gerard al zo veel gepland dat ‘stoppen gewoon geen optie is’. Toch maakt de 56-jarige zanger geregeld tijd vrij. “Het moet wel in de juiste proporties blijven, want ik heb niet voor niets zes jaar geleden een waarschuwing van mijn lichaam gekregen”, zegt Gerard over de burn-out waar hij in 2010 mee kampte. “Elke maand neem ik verplicht een dag of zes vrij van alles. Die burn-out heeft mij wel dubbel aan het denken gezet.”