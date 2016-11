Muzikale helden leveren Ali B veel kijkers op

ANP Muzikale helden leveren Ali B veel kijkers op

AMSTERDAM - Het strikken van Herman van Veen en Boudewijn de Groot voor zijn programma heeft Ali B geen windeieren gelegd. Ali B op volle toeren trok woensdagavond veel meer kijkers dan de afgelopen weken. 697.000 mensen stemden af op Ali’s show, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 17-11-2016, 9:42 (Update 17-11-2016, 9:42)

Vorige week trok Ali B op volle toeren slechts 296.000 kijkers. De eerste aflevering van het vijfde seizoen wist begin deze maand 386.000 kijkers te boeien.

In de aflevering van woensdag waren twee zangers te gast. Herman van Veen en Boudewijn de Groot stemden na een openbare smeekbede van Ali B in, maar stelden als voorwaarde samen in één aflevering te zitten. Rapper Diggy Dex kreeg de opgave Van Veens Opzij en De Groots Avond in een modern jasje te steken.

Gedenkwaardig

Donderdagochtend blikte Diggy Dex terug op de opnamen. Via Instagram deelde hij een foto met De Groot. “Deze foto had ik al enige tijd op mijn telefoon staan. Blij dat ik deze nu mag delen! Met held Boudewijn de Groot bij #abovt op één van de meest gedenkwaardige dagen van mijn leven kan ik stellen!”

Ondanks het flinke aantal extra kijkers lukt het Ali B op volle toeren niet om een plek bij de tien best bekeken programma’s te veroveren. De kijkcijfertop wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 2,12 miljoen kijkers trok. DNA onbekend en De wereld draait door maken de top 3 compleet met respectievelijk 1,74 en 1,49 miljoen kijkers.