ANP Leonard Cohen overleed in slaap na val

LOS ANGELES - Leonard Cohen is overleden als gevolg van een val. De Canadese dichter, liedjesschrijver en artiest stierf op 7 november, drie dagen voordat zijn dood bekend werd gemaakt, in zijn slaap. Dat heeft Cohens manager laten weten.

Door ANP - 17-11-2016, 10:22 (Update 17-11-2016, 10:22)

“Zijn dood was plotseling, onverwacht en vredig.” Cohen werd 82 jaar. Hij overleed in zijn woning in Los Angeles. Cohen kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen.

De zanger is drie dagen na zijn dood naar zijn laatste rustplaats gebracht in Montreal. Diezelfde dag werd zijn overlijden wereldkundig gemaakt. Cohen laat twee kinderen en drie kleinkinderen achter.