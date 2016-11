Gordon heeft gehoorschade na aanrijding

ANP Gordon heeft gehoorschade na aanrijding

HILVERSUM - De aanrijding is ruim een jaar geleden, maar Gordon ervaart nog elke dag de gevolgen van zijn ongeluk op het Griekse eiland Mykonos. De zanger en presentator heeft gehoorschade overgehouden aan de klap, vertelde hij donderdag in Evers staat op.

Door ANP - 17-11-2016, 13:01 (Update 17-11-2016, 13:01)

“Sinds het ongeluk is er heel veel veranderd. Ik heb er toch iets aan overgehouden, een gehoorbeschadiging. Ik hoor m’n eigen stem in m’n hoofd”, vertelde Gordon. “Ik weet dus nu wat iedereen rond mij hoort”, grapte hij meteen. “Als je zingt is het echt kut.”

Gordons artsen hadden lange tijd geen idee waar de klachten vandaan kwamen. “Ze dachten eerst dat het door de hersenschudding kwam. Ik heb er een halfjaar mee gelopen, toen zeiden ze: nou, dit duurt wel heel lang.” Vervolgens dachten de doktoren aan een prop in Gordons oren. “Ik heb m’n oren uit laten spuiten, maar dat bleek het dus ook niet te zijn. Nu moet ik over twee weken een MRI-scan maken en dan maar kijken wat het is.”

Doffe klank

Volgens de 48-jarige Gorden is het net alsof hij continu verkouden is. “Zo’n doffe klank aan de linkerkant.” Mede vanwege de problemen met zijn gehoor heeft Gordon besloten een punt te zetten achter zijn zangcarrière. “Het is niet de reden dat ik stop, maar wel een van de.” Een plaat opnemen heeft volgens Gordon geen zin meer en voor optredens heeft hij geen tijd meer nu hij druk is met onder meer televisie.

Gordon werd vorig jaar september tijdens zijn vakantie op Mykonos van achteren aangereden door een auto toen hij naar zijn hotel wandelde. Hij belandde met diverse botbreuken in een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad Athene. Na een paar dagen mocht hij terug naar Nederland.