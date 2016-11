Zoontje heeft André nog niet veel veranderd

AMSTERDAM - André Hazes is ‘nog niet zo heel veel veranderd’ door het vaderschap. Dat geeft de zanger en presentator, die eind vorige maand vader werd van zoon André jr., toe voor de camera van RTL Boulevard.

Door ANP - 17-11-2016, 15:08 (Update 17-11-2016, 15:08)

“Bij mij is er nog niet zo heel veel veranderd, omdat het leven gewoon doorgaat. Ik moet werken en omdat ik ’s nachts laat thuiskom hoef ik niet meer op te staan, dat is mooi.” Over een paar weken gaat dat echter veranderen. “In 2017 probeer ik meer thuis te zijn. Ik wil niet zo’n vader zijn die zijn kind niet ziet opgroeien.”

De bevalling van André Hazes III was heel zwaar. “Ik was gewoon bang. Of ik raak m’n vrouw kwijt of m’n kind, dat ging de hele tijd door m’n hoofd”, vertelt André nogmaals. Zijn vriendin Monique onderging met spoed een keizersnede. “Misschien is die angst onterecht geweest. Ik kijk ook geen doktersseries of zo, dus ik zie alleen maar veel bloed en m’n vriendin die open ligt.”

Ondanks de heftige bevalling ziet André een tweede spruit zitten. “De bevalling was echt een ding, maar het gekke is: Moon is nu weer helemaal goed en de kleine ook. Als je er dan op terugkijkt, zeg je: ja, ze doet het zo nog een keer.”