ANP Sonja Barend schrijft memoires

AMSTERDAM - Voormalig tv-presentatrice Sonja Barend heeft haar levensverhaal opgetekend. Het boek, getiteld Je ziet mij nooit meer terug, komt in februari uit. Dat meldt uitgeverij De Bezige Bij donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 16:21 (Update 17-11-2016, 16:21)

In het boek zoekt Barend naar antwoorden op haar eigen vragen die haar sinds haar kindertijd achtervolgen. Het gaat onder meer over het lot van haar ouders in oorlogstijd. "In deze indringende memoires probeert Sonja Barend inzicht te geven in hetgeen haar gedurende haar hele loopbaan heeft bewogen en de richting in haar televisiewerk heeft bepaald", aldus De Bezige Bij.

De 76-jarige Barend was ruim veertig jaar op televisie te zien. In 2006 stopte ze.