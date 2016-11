Kaley Cuoco liet borsten vergroten

LOS ANGELES - Kaley Cuoco heeft aan haar borsten laten sleutelen. Dat onthult de Big Bang Theory-ster in de december-uitgave van Women's Health. Daarin vertelt de actrice ook dat ze een neuscorrectie heeft gehad.

Door ANP - 17-11-2016, 18:26 (Update 17-11-2016, 18:26)

"Het is het beste wat ik ooit heb gedaan", aldus Cuoco, die de ingrepen liet doen om haar zelfvertrouwen een boost te geven. "Je wilt veel van je innerlijke zelf houden, maar je wilt er ook goed uitzien. Dat moet je niet doen voor een man of voor iemand anders, maar als het je zelfvertrouwen geeft is dat geweldig."

De 30-jarige Cuoco is nu ook meer dan ooit bezig om haar lichaam fit te houden. "Het punt is dat ik geen 21 meer ben en het is nu niet zo makkelijk meer als toen. Je wordt ouder en dat merk je."