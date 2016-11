SBS6 lijft Dennis van der Geest in

AMSTERDAM - Oud-judoka en dj Dennis van der Geest gaat aan de slag als presentator voor SBS6. Hij maakte donderdagavond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam bekend dat hij een meerjarencontract heeft getekend bij de zender.

Door ANP - 17-11-2016, 18:44 (Update 17-11-2016, 18:44)

In 2017 is Van der Geest in ieder geval te zien in twee nieuwe programma's op de commerciële zender. Samen met Kim Lian van der Meij presenteert hij de Nederlandse versie van het internationale succesformat Ninja Warrior. "Een soort apenkooien 6.0", zoals het kersverse SBS-gezicht het zelf verwoordt.

Ook maakt Van der Geest voor SBS6 het nieuwe programma De wereld rond met tachtigjarigen. Een groep levenslustige tachtigers krijgt de kans de reis van hun leven te maken. "Ik vind dit een ongelofelijk mooi gegeven. We gaan in februari draaien en ik ben heel erg benieuwd wat we gaan meemaken."