ANP SBS6 'wijst niet met vingertje'

AMSTERDAM - De kracht van SBS6 is dat de zender niet elitair met een opgeheven vingertje wijst en zijn kijkers van bovenaf van alles oplegt. En dat zal ook de reden zijn dat de commerciële zender de komende jaren alleen maar groeit. Dat voorspelt Remco van Leen, directeur content van de SBS-zenders.

Door ANP - 17-11-2016, 19:12 (Update 17-11-2016, 19:12)

De zendergroep presenteerde donderdagavond haar programmering voor 2017 aan trouwe adverteerders. In het statige Koninklijk Theater Carré in Amsterdam noemde Van Leen SBS6, het vlaggenschip van de groep, "een pretentieloze zender". "En daar schamen we ons niet voor. We maken programma's voor de gewone man. We brengen herkenbaarheid. What you see is what you get. De kloof tussen de burger en de politiek wordt steeds groter, juist vanwege dat opgeheven vingertje. Dat zijn mensen zat en wij ook. Wij doen daar niet aan mee."

Naast nieuwe titels als Ninja Warrior NL en De wereld rond met tachtigjarigen werkt de zender voor volgend jaar aan een grote nieuwe dramaserie. "In de lijn van Celblok H en Dokter Tinus moet dat onze derde klapper worden." Die eerste twee series krijgen in 2017 een nieuw seizoen. Ook brengt SBS6 een nieuw programma met Frank Visser: mr. Frank Visser rijdt visite. Daarnaast keert De Smaakpolitie met Rob Geus terug en maakt Lucille Werner in februari na tien jaar weer De mis verkiezing.