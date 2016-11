Brendan Dassey blijft vastzitten

MILWAUKEE - Brendan Dassey moet nog even wachten voordat hij de gevangenis mag verlaten. De inmiddels 27-jarige Amerikaan, die wereldberoemd werd dankzij de Netflix-documentaireserie Making A Murderer, blijft voorlopig vastzitten, meldt TMZ. De aanklager moet eerst nog de kans krijgen om de beslissing dat hij vrijkomt aan te kunnen vechten, oordeelt een federaal hof.

Door ANP - 17-11-2016, 20:46 (Update 17-11-2016, 20:46)

Afgelopen week leek het erop dat Dassey op korte termijn zijn cel kon verlaten Hij werd in augustus vrijgesproken door een federale rechter, zou binnen negentig dagen vrij komen, maar moest nadat het Openbaar Ministerie in beroep ging geduld hebben. De rechter bepaalde maandag nog dat hij het vervolg van zijn proces in vrijheid mocht afwachten, maar daar is nu weer een stokje voor gestoken.

Dassey zit al tien jaar achter de tralies. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op Teresa Halbach. Brendan zou die moord hebben gepleegd met zijn oom Steven Avery. De zaak kreeg wereldwijde aandacht dankzij de serie Making A Murderer. Daarin is te zien dat er tijdens het onderzoek naar de moord allerlei fouten zijn gemaakt en wordt gesuggereerd dat Dassey en Avery onschuldig vastzitten.