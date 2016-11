Nick Cannon mag Ferrari houden

LOS ANGELES - Mariah Carey en Nick Cannon hebben afspraken gemaakt over de details rondom hun scheiding. Nick moet maandelijks een bedrag opzij leggen voor hun kinderen maar mag in ruil daarvoor wel de Ferrari houden, weet TMZ.

Door ANP - 17-11-2016, 22:24 (Update 17-11-2016, 22:24)

Mariah en Nick waren zes jaar getrouwd en kregen samen een tweeling. Eerder werd al duidelijk dat ze vriendschappelijk een punt achter hun huwelijk hebben gezet en dat ze samen de voogdij over de kinderen houden. Nu hebben de twee ook op papier gezet dat de kinderen niemand anders als vader of moeder mogen zien.

Nick moet verder iedere maand 5000 dollar in een speciaal fonds storten dat bedoeld is voor de kinderen. Ook is afgesproken dat het jongetje en het meisje voornamelijk bij Mariah blijven. Nick mag ze komen bezoeken, maar moet daarvoor wel eerst toestemming vragen. Mariah betaalt op haar beurt dan weer de kosten voor zijn reis en verblijf.