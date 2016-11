Rapper Ludacris opent kiprestaurant

ATLANTA - Rapper Ludacris heeft donderdag zijn restaurant Chicken + Beer geopend op de luchthaven van Atlanta. Dat meldt de rapper trots op Instagram.

Door ANP - 18-11-2016, 3:05 (Update 18-11-2016, 3:05)

Chicken + Beer is genoemd naar het gelijknamige album Chicken-n-Beer van de rapper uit 2003. "Het kostte me drie jaar maar het is eindelijk gelukt", vertelt Ludacris in een video op zijn Instagram. De locatie is volgens Ludacris strategisch gekozen: de luchthaven van Atlanta is een van de drukste luchthavens in de VS.

Het is niet de eerste keer dat Ludacris zich in de gastronomie beweegt. In 2012 sloot hij na vier jaar de deuren van zijn Aziatische fusion restaurant in Atlanta vanwege een faillissement. Het weerhield de 39-jarige rapper er niet van het nogmaals te proberen.

Chicken + Beer serveert gefrituurde kip en bier, maar klanten kunnen ook traditionele Zuidelijke gerechten krijgen zoals gegrilde garnalen en zoete aardappelpuree. Als toetje staat op het menu een traditionele appeltaart uit Georgia, waarbij de appels kort worden gefrituurd.