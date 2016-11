Elon Musk en Talulah Riley weer gescheiden

ANP Elon Musk en Talulah Riley weer gescheiden

LOS ANGELES - Elon Musk is weer vrijgezel. De Tesla-baas is donderdag officieel gescheiden van de Britse actrice Talulah Riley. Dat meldt TMZ op basis van documenten.

Door ANP - 18-11-2016, 3:09 (Update 18-11-2016, 3:09)

Musk (45) en Riley (31) trouwen in 2010 en in januari 2012 maakte Musk bekend te gaan scheiden. In maart 2012 waren de scheidingspapieren getekend en ging het stel zijn eigen weg.

In 2013 worden de twee echter weer veelvuldig gespot en maken ze bekend opnieuw te gaan trouwen. Het huwelijk wordt in juli dat jaar voltrokken. Maar opnieuw houdt het huwelijk geen stand en in maart 2016 vraagt Riley de rechter in Los Angeles om het huwelijk te ontbinden.

De rechter heeft de scheiding donderdag bekrachtigd. Musk en Riley trouwden onder huwelijkse voorwaarden en de Britse actrice krijgt een onbekende som geld en geen partneralimentatie. Musk zit ondertussen niet stil: de ondernemer wordt de laatste tijd vaak gezien met actrice Amber Heard (30).