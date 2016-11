Acteur Vincent Croiset wordt weer vader

AMSTERDAM - Acteur Vincent Croiset (44) wordt weer vader. Zijn vriendin Tina de Bruin (40) is zeven maanden zwanger, vertelt hij aan het AD. Het is hun eerste kind samen. ''We hebben dus genoeg om naar uit te kijken. Of het een jongetje of meisje wordt, houden we nog even voor ons."

Door ANP - 18-11-2016, 7:38 (Update 18-11-2016, 7:38)

De CMC-acteur heeft al drie zoons uit zijn eerdere relatie met actrice Tjitske Reidinga. ''Het wordt een druk huishouden, maar ik hou van kinderen en ik vind het onwijs gezellig'', zegt Vincent. "Ik ben er relaxt over. Bij de eerste, de tweeling, heb ik me wel verzet tegen het idee dat je leven zo verandert, maar daar heb ik nu geen moeite meer mee."

Vincent Croiset en Tina de Bruin leerden elkaar kennen op de Toneelschool. De twee speelden samen in de serie Gouden bergen. "Het duurde even voordat we zeker van onze zaak waren. Daarna heb ik haar geïntroduceerd in het gezin. Ik denk dat de jongens een soort opluchting voelden, dat ook papa weer het geluk heeft gevonden. Ook voor Tina is het een enorme verandering geweest, ineens had ze een gezin met drie kinderen."