Chantal scoort met Chantal blijft slapen

HILVERSUM - Chantal Janzen heeft donderdagavond maar liefst 1,7 miljoen kijkers weten te trekken met haar RTL-programma Chantal blijft slapen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 18-11-2016, 9:12 (Update 18-11-2016, 9:12)

Daarmee is het de op een na best bekeken aflevering ooit van de show waarin de blondine een nachtje bij BN'ers blijft logeren. Dit keer overnachtte Chantal bij Edwin Evers en de dag erna bij Tygo Gernandt. De best bekeken aflevering blijft die van vorig jaar november. Toen rolde ze haar roze koffertje binnen bij Gordon en bij Timor Steffens.

De meeste mensen keken donderdag naar het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 2,1 miljoen mensen stemden hier op af. Ik vertrek sluit de top drie af met 1.688.000 kijkers.