'Derde huwelijk Katie Price voorbij'

ANP 'Derde huwelijk Katie Price voorbij'

LONDEN - Het lijkt erop dat ook het derde huwelijk van Katie Price geen stand heeft gehouden. Volgens Daily Star heeft het 38-jarige Britse glamourmodel geroepen dat haar huwelijk met Kieran Hayler voorbij is.

Door ANP - 18-11-2016, 14:35 (Update 18-11-2016, 14:35)

Tijdens een avondje stappen deze week zou Katie naar haar vriendinnen hebben geroepen: ''Mijn huwelijk is voorbij, ik heb geen vrienden, f*** it.'' Deze onthulling kwam nadat ze eerder op de dag openhartig vertelde hoe haar seksleven met Kieran niet meer bestaat.

De voorheen seksverslaafde Hayler ging vorig jaar vreemd met de beste vriendin van Katie. In een poging zijn vrouw terug te winnen ging Kieran in therapie. En die therapie werkt blijkbaar iets te goed, want hij is volgens Price helemaal niet meer geïnteresseerd in seks.

Vorige maand vertrokken Katie en Kieran nog naar Barbados om hun huwelijksgeloften te hernieuwen. Maar dit mocht blijkbaar niet baten. Price en Hayler trouwden begin 2013 op de Bahama's. Eerder was de blondine getrouwd met zanger Peter André en kooivechter Alex Reid. De Britse heeft vijf kinderen van drie verschillende mannen.