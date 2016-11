Leonard Cohen boven aan Album Top 100

ANP Leonard Cohen boven aan Album Top 100

AMSTELVEEN - Leonard Cohen voert deze week de Album Top 100 aan met You Want It Darker. De aandacht voor de muziek van de eerder deze maand overleden zanger is groot. Zo werd zijn laatste album bij Bol.com bijna twee keer zo vaak verkocht.

Door ANP - 18-11-2016, 15:14 (Update 18-11-2016, 15:14)

Verder zijn er ook een heleboel nieuwkomers. De hoogste nieuwe naam is K3. Het tweede album van de nieuwe bezetting van de Belgische meidengroep is terug te vinden op de derde plek. Ook Sevn Alias en Sting dringen de top tien binnen met hun plaat.

Gordon komt samen met het Metropole Orkest binnen op de negende plek in de lijst met 'Compleet, volmaakt, het einde'. Dit is het allerlaatste album dat Gordon ooit zal maken. De zanger presenteerde de plaat vrijdagochtend tijdens een uitzending van radiozender 100% NL vanuit zijn eigen koffietent in Blaricum.

Album Top 10 week 47

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (5) Leonard Cohen - You Want It Darker

2. (2) Kensington - Control

3. (-) K3 - Ushuaia

4. (3) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! 37

5. (4) Frenna - Geen oog dichtgedaan

6. (-) Sevn Alias - Trap Grammy

7. (-) Sting - 57th & 9th

8. (1) Robbie Williams - The Heavy Entertainment Show

9. (-) Gordon ft. Metropole Orkest - Compleet, volmaakt, het einde

10. (7) Lijpe - Jackpot