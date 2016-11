Coldplay weer op 1 in Q-Top 1000

AMSTERDAM - Codplay is dit jaar opnieuw lijstaanvoerder in de Q-Top 1000. Voor de derde keer op rij is het nummer Fix You van de Britse band door de luisteraars van Qmusic uitgeroepen tot beste nummer dat ooit is gemaakt, zo bleek vrijdagavond tijdens de ontknoping van de lijst.

Door ANP - 18-11-2016, 19:24 (Update 18-11-2016, 19:24)

Fix You gaf opnieuw Queens Bohemian Rhapsody het nakijken. Dat nummer staat al voor de tiende keer sinds 2005, toen de lijst voor het eerst werd uitgezonden, op twee. Andere artiesten in de top vijf zijn: Snow Patrol (Chasing Cars), Billy Joel (Piano Man) en Coldplay (Viva La Vida).

De Q-Top 1000 werd de hele week uitgezonden op Qmusic. Zondag werd de aftrap gegeven met het nummer Song 2 van Blur.