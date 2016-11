Bond-regisseur maakt remake Winnie the Pooh

LOS ANGELES - Marc Forster is aangesteld als de regisseur voor de live-action-remake van de Disney-klassieker Winnie the Pooh. Dat meldt Variety.

Door ANP - 18-11-2016, 22:39 (Update 18-11-2016, 22:39)

De film, die de naam Christopher Robin krijgt, focust zich op het jongetje dat bevriend raakt met Winnie. Volgens bronnen heeft de film op het oog gelijkenissen met Seth MacFarlane's vulgaire berenfilm Ted, maar is de beer in dit geval een vriendelijk familiefiguur.

De live-action-versie wordt de zoveelste in een enorme reeks Disney-klassiekers die worden opgepoetst. De komende jaren komen er onder meer nieuwe films van Beauty and the Beast, Aladdin, Snow White, The Lion King en Mulan.

De Zwitserse Forster maakte in 2004 furore met de film Finding Neverland en maakte daarna onder meer The Kite Runner en de Bond-film Quantum of Solace.